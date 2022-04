Nuovo stop per Belotti: match con il Napoli a rischio? C’è il comunicato del Torino

Il Torino è tornato questa mattina in campo in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia e ha aggiornato, attraverso un comunicato ufficiale, le condizioni del capitano Andrea Belotti in seguito all’infortunio accusato contro la Lazio. Questa la nota ufficiale: “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale sinistro“. Anche il centrocampista Tommaso Pobega ha accusato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra: problema più lieve ma che comunque tiene in apprensione il tecnico Ivan Juric.

Infortunio Belotti

Stop Belotti: Napoli a rischio?

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico granata Juric e che esclude qualsiasi lesione muscolare. Tuttavia, non sono ben chiari i tempi di recupero del centravanti della Nazionale, che salterà sicuramente la sfida di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Rientro stimato per inizio maggio, con il bomber granata che proverà a tornare a disposizione per la sfida contro l’Empoli alla 35esima giornata. Se non dovesse farcela, l’obiettivo diventerebbe la partita con il Napoli dell’8 maggio.