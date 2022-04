“Grazie ai tifosi, non molleremo!”: il messaggio social di Insigne

In lacrime il capitano del Napoli dopo il pareggio con la Roma di ieri sera al Maradona. La rete di El Shaarawy ha beffato la squadra di Spalletti al 90′, regalando sconforto e amarezza ai tifosi e ai calciatori stessi.

Lorenzo Insigne, autore della rete del vantaggio su calcio di rigore, più di tutti ha subito il colpo della sconfitta di ieri. Probabilmente anche a causa dell’imminente addio del calciatore alla sua squadra e città.

Uscito in lacrime dallo Stadio Maradona, il numero 24 questa mattina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento ai tifosi, dando la carica per le prossime partite.

Di seguito quanto scritto:

“Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita!! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine! Forza Napoli Sempre“.