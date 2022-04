Dicoprio accusa: “Sono stato derubato a Napoli”. I dettagli

Il famoso tifoso del Napoli giapponese Dicoprio è venuto ieri allo Stadio Maradona per sostenere gli azzurri nella partita contro la Roma. Purtroppo, come ha raccontato questa mattina tramite un video sul suo canale YouTube, è stato vittima di un episodio spiacevole proprio all’esterno dello Stadio.

Di seguito un estratto del suo racconto:

“Ieri sono andato allo Stadio Maradona nel settore Curva B Superiore. All’esterno lo steward mi ha perquisito e mi ha detto che la mia telecamera non poteva entrare all’interno. Per questo motivo, me l’ha presa, dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita. Ho pensato fosse un po’ strano e più volte ho chiesto chiarimenti“.

FOTO: Dicoprio

“Sono arrivato al Maradona alle cinque, ma ho dovuto fare interviste e foto con i tifosi, quindi erano già le sei quando stavo entrando. Perciò, non ho potuto parlare molto con lo steward, perché avevo poco tempo prima dell’inizio della partita. Mi ha detto però che mi sarebbe stata restituita all’uscita“.

“Dopo non ho trovato più lo steward e la mia telecamera. La polizia ha controllato i video di sorveglianza dello Stadio e ha visto che lo steward ha appoggiato la telecamera a terra vicino al cancello. Dopo l’ha data ad un altro collega e forse l’hanno messa nella borsa durante la partita. Ieri con la polizia abbiamo identificato i numeri di questi due steward: 0477 in giallo e 0001 in arancione“.

“La telecamera costa 500 euro e l’ho comprata solo per questo viaggio prima di partire dal Giappone. Riparto da Napoli dopodomani e chiedo che qualcuno possa aiutarmi a ritrovarla“.

Sicuri si sia trattato solo di un malinteso, invitiamo alla replica gli steward segnalati in questo video.