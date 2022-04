Di Marzio sicuro: “Il Napoli ha già chiuso due acquisti, non mi priverei di Zielinski”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è intervenuto durante la trasmissione Calcio Amore e Fantasia in onda su Piuenne il martedì sera.

Il giornalista ha parlato della corsa scudetto e in particolare anche del mercato del Napoli.

NAPLES, ITALY – APRIL 18: The Napoli team pose for a photograph prior to kick off of the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio Diego Armando Maradona on April 18, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Sul campionato: “Ho sempre visto favorito l’Inter e credo che ad oggi lo sia ancora di più, la vittoria di Torino con la Juve ha dato una svolta al campionato dei nerazzurri. Il Napoli ha pagato gli scontri diretti difatti nelle gare secche è venuto meno. Quei punti persi al Maradona pesano. Non era una squadra partita per la vittoria dello scudetto considerato anche il campionato dello scorso anno. Ci si è trovati strada facendo ed è un merito di Spalletti che l’anno prossimo potrà, se fatto un buon mercato, sicuramente partire per vincere”.

Sul mercato: “Per il georgiano Kvaratskhelia è fatta, mancano gli ultimi dettagli. Per Oliveira qualche dettaglio in più ma credo saranno entrambe due giocatori del Napoli”

“Sarà naturale ringiovanire, Zielinski non credo sia alla fine di un ciclo anche perché deve ancora dimostrare tutto il suo valore, ho sempre avuto stima nei suoi confronti e mi dispiacerebbe se dovesse cambiare squadra. Non me ne priverei perché è un giocatore di grandissimo talento. Ci penserei bene prima di sacrificarlo”.

Thiago Silva-Napoli? “Conoscendo determinati meccanismi all’interno del club, lo escluderei. Di solito il presidente De Laurentiis non prende giocatori di una certa età, sembrerebbe strano anche considerando i limiti di ingaggio dato che il brasiliano non prende poco”.