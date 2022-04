Varriale distrugge un azzurro: “È stato imbarazzante! L’uscita di Lobotka ha spento la luce”

Enrico Varriale, noto giornalista italiano, ha commentato tramite un tweet la prestazione del Napoli.

In particolare, egli è convinto che l’uscita di Lobotka abbia rovinato i piani tattici del Napoli e l’entrata di Zielinski, le cui prestazioni non sono ultimamente entusiasmanti, non abbia dato nulla al centrocampo azzurro.

NAPLES, ITALY – APRIL 18: Nicolo Zaniolo of AS Roma is challenged by Piotr Zielinski of Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio Diego Armando Maradona on April 18, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“La squadra di Spalletti si fa rimontare e perde definitivamente il treno scudetto. L’ infortunio di Lobotka spegne la luce a centrocampo. Imbarazzante Zielinski. In netto calo la condizione fisica generale”.

