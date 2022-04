“È una Dybalata!”: polemica a sorpresa sul rigore concesso al Napoli

Il Napoli non riesce a vincere contro la Roma, venendo raggiunto nel recupero da un gol di El Shaarawy e dovendo probabilmente dire addio alle ultime speranze per lo Scudetto.

Gli azzurri erano passati in vantaggio in avvio di gara, quando nei primi minuti Lozano è stato atterrato in area e Di Bello, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha concesso il calcio di rigore agli uomini di Spalletti.

Napoli Roma rigore Lozano

Sul dischetto si è presentato Insigne, che ha realizzato il penalty portando in vantaggio il Napoli. Non tutti, però, sembrano d’accordo con l’assegnazione del rigore in favore degli azzurri. Il giornalista Tancredi Palmeri si è così espresso su twitter:

“Il rigore su Lozano è una “dybalata” ma non classica, con variazione: guardare come torce la gamba verso l’interno in maniera innaturale PRIMA del contatto, per fare in modo di metterla davanti e subire il contatto”.

Il rigore su Lozano è una dybalata ma non classica, con variazione:

guardare come torce la gamba verso l’interno in maniera innaturale PRIMA del contatto, per fare in modo di mettere la gamba davanti e subire il contatto — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 18, 2022