Chi ha più pressione tra Napoli e Roma: a Dazn non hanno dubbi

Massimo Ambrosini, ex giocatore ed ora commentatore a Dazn, nel prepartita di Napoli–Roma ha detto la sua riguardo l’importanza del match del Maradona.

Dazn, Ambrosini

Di seguito le sue parole:

“Partita decisamente più importante per il Napoli. La Roma ha l’obiettivo primario in Conference League, l’obiettivo quarto posto è stato alimentato dal pareggio della Juventus con il Bologna, ma oggettivamente è complicato. Mentre il Napoli ha tutto da perdere, se vuole continuare a giocare per lo scudetto ha un solo risultato a disposizione e quindi la gara è molto più importante per la squadra di Spalletti”.