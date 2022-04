Roma, Mancini sicuro: “Sappiamo cosa fare per mettere in difficoltà il Napoli”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della difficile sfida al Napoli.

Gli è stato chiesto se l’ultima partita di Conference League, vinta 4-0 contro il Bodø/Glimt, fosse replicabile in termini di qualità e intensità. Non sarà facile per i difensori giallorossi affrontare un cliente scomodo come Osimhen, ma il nigeriano non è l’unico pericolo. Di seguito le parole di Mancini:

Napoli Roma Mancini

“Sappiamo che è una partita difficile, abbiamo analizzato le caratteristiche del Napoli, le conosciamo ma noi pensiamo alle nostre strategie, a fare la nostra partita e a metterli quanto più possibile in difficoltà”