Il Napoli ha da pochi minuti diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro la Roma, in programma alle ore 19:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Occasione in cui gli azzurri vogliono tornare a fare la voce grossa in casa, dopo la sconfitta nell’ultimo match contro la Fiorentina e alla luce di un rendimento non proprio impeccabile tra le mura amiche.

Il tecnico Luciano Spalletti può contare sul rientro tra i convocati di Andrea Petagna e Adam Ounas, pronti a subentrare a gara in corso, eventualmente fosse necessario. Niente da fare, come già ampiamente annunciato, per Giovanni Di Lorenzo, che continua la sua tabella di marcia verso il recupero dall’infortunio al ginocchio.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati: