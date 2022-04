Napoli-Roma: novità in attacco per Spalletti, poco turnover per Mourinho

Novanta minuti per continuare a lottare, per restare aggrappato al sogno. Novanta minuti da non sbagliare: con questo antefatto cresce l’attesa per Napoli-Roma. Partita mai banale, ma che questa volta sa di finale Scudetto e non potrebbe essere altrimenti.

Lo sa bene la squadra partenopea, lo sa Luciano Spalletti che non si è nascosto davanti al sogno Tricolore, che adesso è una suggestione a cui è davvero difficile privarsene, più che un obiettivo.

Lo sa bene il pubblico del Diego Armando Maradona, pronto a riempire gli spalti per caricarsi sulle spalle i propri beniamini. Certo, la tendenza casalinga è di quelle da deviare, ma i tifosi azzurri non conoscono remore. Tutti al Maradona, in poco meno di cinquanta mila, spalla a spalla. Finché sarà possibile: fino in fondo, si spera.

Dubbi a centrocampo: Zielinski in bilico

In campo chi dimostra di essere più brillante dell’altro: su questo punto dovrebbe convergere le scelte di Luciano Spalletti. In conferenza stampa, il toscano non ha escluso l’ipotesi della coppia Mertens-Osimhen dal 1’, ma ha ricordato quanto sia importante comunque avere degli equilibri. Probabile, dunque, che possa restare l’arma nel fodero pronta a essere usata in caso di esigenza.

Per il resto, non molti dubbi: solita difesa – con Zanoli che sostituirà ancora una volta l’infortunato Di Lorenzo -, orchestrata da Ospina, titolare da qui fino al termine della stagione.

A centrocampo, Fabian potrebbe lasciare il posto a Zielinski, salvo nel caso in cui Spalletti dovesse decidere di affidarsi fin da subito al tandem Mertens-Osimhen. Il polacco parte con un minimo margine di vantaggio, nonostante è apparso in ombra nelle ultime uscite, mentre lo spagnolo sta recuperando gradualmente dal problema fisico patito ultimamente, così come ammesso dallo stesso allenatore.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Piotr Zielinski of SSC Napoli is challenged by Jakub Kiwior of Spezia Calcio during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sicuri di una maglia da titolare, invece, sia Stanislav Lobotka che Frank Zambo Anguissa.

In attacco, dovrebbe essere la volta di Lozano pronto a coadiuvare Insigne e Osimhen. Niente da fare per Politano, che partirà con ogni probabilità dalla panchina.

Mourinho cambia poco

Poco spazio alle rotazioni per la squadra giallorossa, malgrado le fatiche di coppa. Troppo ghiotta per gli uomini di Mourinho l’occasione di farsi sotto la Juventus, a -3. Scenario che stuzzica, e non poco, lo Special zone, pronto a centellinare ogni calcolo possibile di turnover.

Probabile la scelta del 3-5-2, con il rientro in campionato di Mancini e Kumbulla pronto a scalzare Ibanez.

Roma Mourinho (Getty Images)

Spazio a Zalewski sulla fascia sinistra con Cristante, Oliveira e Pellegrini in mezzo al campo. Davanti dovrebbe partire il duo Zaniolo-Abraham.

Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici in vista del match di questa sera:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.