Cattive notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti: David Ospina non prenderà alla sfida di questa sera contro la Roma. L’estremo difensore colombiano, come si apprende da un comunicato ufficiale apparso sul profilo ufficiale del club, ha lasciato il ritiro e non sarà a disposizione per il match contro i giallorossi.

Di seguito, il comunicato dei partenopei:

“David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak”.

