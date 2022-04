Gli chiedono della visita al Murales di Maradona: la reazione di Mourinho spiazza tutti!

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida al Napoli. Queste le sue parole:

“Napoli? Sarà sicuramente difficile, ma non abbiamo soluzioni se non dare il massimo. Dobbiamo conquistare punti per il campionato e tra due settimane arriva la semifinale di Conference. Però siamo positivi, possiamo contare su una buona panchina che ci dà sempre qualcosa, sono tutti motivati. È una gara difficile per noi, ma lo è anche per loro.

Quarto posto? La Juventus è troppo forte per lasciarlo, la nostra lotta continua ad essere tra il quinto e l’ottavo posto.

Murales Maradona? Questo non ha niente a che vedere con il calcio, Diego è amico mio e ogni volta che verrò a Napoli rifarò la stessa cosa. Anche perché andare a Buenos Aires è un po’ più complicato. Però non ha nulla a che vedere con il calcio”.