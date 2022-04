Mourinho: “Un onore giocare al Maradona, sono dispiaciuto per i nostri tifosi”

Al termine della gara tra Napoli e Roma, finita 1-1, José Mourinho si è espresso in modo particolarmente polemico nel post partita, attaccando ripetutamente l’operato degli arbitri e dicendo di aver provato a tratti vergogna.

Lo Special One ha affidato ad Instagram un messaggio di ringraziamento verso la sua squadra, dicendosi onorato di giocare nello stadio di Maradona.

Mourinho Napoli Roma

“Ho amato giocare allo stadio Maradona, sono davvero orgoglioso dei miei giocatori e di tutta la squadra in generale. Che famiglia! Mi dispiace per i tifosi della Roma a cui non è stato permesso di assistere alla partita. Ora sotto con l’allenamento, ma prima la pizza“.

In ogni caso, sembra che il tecnico portoghese non abbia ancora digerito – a suo dire – un rigore non concesso ai suoi, dato che la prima foto postata sul suo profilo ritrae proprio il contatto in area tra Meret e Zaniolo.