Zola sicuro: l’ha detto sul Napoli e lo scudetto!

Gianfranco Zola, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero parlando anche della stagione attuale e della lotta scudetto.

“Il Napoli resta in corsa per lo scudetto, ma la situazione si è complicata e adesso deve tenere il ritmo”.

“La Roma l’avevo vista a inizio stagione e non mi aveva convinto, ora bisogna fare i complimenti a Mourinho perché è cresciuta e lui a imposto idee e personalità. Anche in Conference gioca per vincere ed i grandi allenatori si comportano come lui, è una lezione per tutti”.