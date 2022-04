Spalletti: “Scudetto? Vogliamo vincerle tutte. C’è una spiegazione ai nostri problemi”

Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina e le vittorie di ieri di Inter e Milan, Luciano Spalletti non si dà per vinto. Di seguito le sue parole:

Vittorie di Inter e Milan? “Noi non possiamo giocare le partite in base a quello che fanno gli altri. Potevamo provare a non perdere le partite precedenti, ma quella è ormai una gara terminata. Si sono ridotte le possibilità, ma non cambia niente. Andiamo in campo per cercare di vincere le partite, qualsiasi sia il nostro avversario”.

FOTO: Getty – Napoli Spalletti

Gestione o aggressione al campionato? “Noi non abbiamo mai gestito niente. Abbiamo sempre guardato in faccia l’avversario per cercare di vincere contro chiunque. Forse anche per questo abbiamo perso qualche partita, ma io non voglio che si gestisca nulla: voglio provare a vincerle tutte, sempre”.

Problemi difensivi? “Se riusciamo a tenere palla non prendiamo gol. Se diamo il possesso agli avversari rischiamo molto. Non abbiamo una squadra d’impatto e fisica, ma tecnica e leggera. Probabilmente siamo stati meno bravi a gestire la fase di possesso“.