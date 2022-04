Spalletti non lo ha mai fato contro Mourinho: il dato

Nelle loro lunghe carriere da allenatori, Luciano Spalletti e José Mourinho si sono affrontati cinque volte, con un bilancio decisamente favorevole allo Special One.

Per l’attuale tecnico della Roma, infatti, sono arrivate tre vittorie e due pareggi contro squadre alla cui guida c’era l’allenatore azzurro, che quindi deve ancora trovare il suo primo successo di fronte al portoghese.

FOTO: Getty – Roma Napoli Osimhen

Ai club di Mourinho Spalletti ha segnato undici reti, subendone però ben 17. Per provare a ridurre lo scarto, il tecnico di Certaldo farà ovviamente affidamento su Victor Osimhen, voglioso di trovare il primo gol alla Roma, visto che nelle due partite precedenti non ha trovato la via della rete.