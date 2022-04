Spalletti prepara una mini rivoluzione per arginare la Roma

Lunedì sera, alle 19, il Maradona sarà la cornice del derby del Sole tra Napoli e Roma.

Le due squadre arrivano ad un appuntamento così importante in modo molto diverso: gli azzurri provengono dalla cocente sconfitta contro la Fiorentina, mentre i giallorossi hanno (finalmente) battuto il Bodø/Glimt, approdando quindi in semifinale di Conference League.

FOTO: Getty – Roma Napoli andata

Luciano Spalletti, anche visto il suo passato romanista, vorrà certamente ben figurare dinnanzi alla sua ex squadra e, per arginarla, ha in mente una mini rivoluzione nell’11 titolare.

Per La Gazzetta dello Sport ci sarà l’immediato rientro di Anguissa a centrocampo, per dare maggiore fisicità. Lozano potrebbe poi prendere il posto di Politano sull’out di destra, mentre Mertens agirebbe alle spalle di Osimhen, relegando così in panchina Zielinski.