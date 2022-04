Spalletti carica Zielinski: “Lo dimostrerà in futuro!”

All’antivigilia del match contro la Roma, in programma lunedì alle 19 al Maradona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

Tra i tanti temi affrontati, il tecnico di Certaldo ha speso parole al miele per Piotr Zielinski, da molti criticato per le sue ultime prestazioni. Queste le sue parole:

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

“Zielinski diventerà un top player”

Zielinski? “Va forte come gli altri. In settimana si è allenato molto bene. Vedere come sta generalmente un calciatore a pochi giorni dalla partita è difficile, ad oggi si vede chi è più brillante e chi è più in grado di switchare nella partita”.

Zielinski e Fabian? “Io difendo tutti i miei calciatori. Sono due calciatori forti. Entrare dentro questo giochino di chi mettere o no è pericoloso. Ci sono degli equilibri da mantenere, e spesso abbiamo fatto dei cambiamenti. L’idea dei tifosi e degli sportivi si accetta sempre e si cerca di tenere conto di tutto. Zielo è un calciatore forte e un ragazzo eccezionale. In futuro si collocherà nei giocatori top“.