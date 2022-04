Napoli-Roma: meno spettatori rispetto alla Fiorentina, ma i numeri sono confortanti

Non ci saranno 55mila spettatori come contro la Fiorentina, ma certo non si può dire che il Maradona sarà vuoto.

Stando a Il Mattino, infatti, fino a ieri sera erano già stati venduti 33mila biglietti, con la possibilità piuttosto concreta di sfondare quota 40000. È già sold out la Curva B superiore, mentre restano pochi tagliandi per i Distinti e la Curva A.

FOTO: Getty – Napoli Fiorentina

Anche in questa occasione, dunque, i tifosi azzurri daranno il massimo per provare a spingere la squadra di Luciano Spalletti oltre i propri limiti, dato che proprio in casa il Napoli ha riscontrato le maggiori difficoltà durante il campionato.