Napoli, cena di squadra senza Spalletti e alcuni giocatori: il motivo

La cena di squadra di giovedì sera, fortemente voluta da Edoardo De Laurentiis, è stata un momento di ritrovo importante per compattare ancor di più il gruppo dopo la grande delusione contro la Fiorentina.

All’appuntamento, però, non erano presenti Luciano Spalletti – poiché lievemente raffreddato – e i cinque giocatori azzurri musulmani che osservano il Ramadan, vale a dire Kalidou Koulibaly, Adam Ounas, Frank Anguissa, Eljif Elmas e Faouzi Ghoulam.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Anguissa

In ogni caso, l’occasione è stata utile perché il vicepresidente potesse ribadire ai calciatori la massima fiducia, ricordando come manchi solo un ultimo passo per riscrivere la storia. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.