LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-1 (16′ rig. Desogus): iniziato il secondo tempo

69′ – Palla gol per il Cagliari! Contropiede rapidissimo dei sardi che arrivano al tiro con Lovumbo. Palla che sfiora il palo alla sinistra di Idasiak.

67′ – Ambrosino vola sulla fascia destra, arriva sul fondo e la mette in mezzo per CIoffi che è in ritardo e non arriva sul pallone.

65′ – Ancora una sostituzione per il Cagliari, esce Desogus, entra Sulis.

64′ – Grande cavalcata sulla destra di Lovumbo che viene chiuso, calcio d’angolo per il Cagliari.

63′ – Zallu è primo ammonito del match, fallo sul neo entrato Cioffi.

62′ – Calcio d’angolo per gli azzurri, prova l’avvitamento Ambrosino che non ci arriva. Lievi proteste per una trattenuta proprio ai danni del talentino azzurro.

60′ – Cambi anche per il Cagliari, escono Tramoni e Gagliano, entrano Carboni e Yanken.

60′ – Prima sostituzione in casa Napoli, esce Coli Saco e entra Cioffi.

55′ – Grandissima azione di Ambrosino che in parte in solitaria e arriva al limite dell’area. Prova la conclusione di precisione, ma la palla sorvola di poco la traversa.

54′ – Ambrosino tocca il pallone nel corso del rinvio del Cagliari, lui si invola verso l’area e in scivolata prova a metterla alle spalle dell’estremo difensore rossoblù. Palla di poco fuori. Arbitro che ravvede una deviazione; il calcio d’angolo si conclude con un nulla di fatto.

53′ – Risponde il Cagliari, Lovumbo dribbla sulla destra Costanzo e prova la battuta a rete. Idasiak in uscita bassa si fa trovare pronto.

51′ – Occasione Napoli! Azione prolungata degli azzurrini, cross di Acampa dalla sinistra e palla che sorvola la porta rossoblù, ma non ci arriva nessuno.

49′ – Coli Saco sfonda sulla destra e la mette al centro; dopo un rimpallo la palla arriva ad Ambrosino che calcia verso la porta ma la difesa respinge.

47′ – Parte forte il Cagliari, cross dalla destra di Lovumbo, in area colpisce Gagliano, ma Idasiak blocca senza problemi.

46′ – Inizia la seconda frazione di gioco

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero.

43′ – Bello schema da calcio di punizione battuto veloce che sorprende il Cagliari, ma la palla diretta a Spavone non arriva a destinazione e D’Aniello blocca.

42′ – Nervosismo in campo, colpo subito da Iaccarino nei pressi della panchina del Cagliari. La panchina azzurra si alza in piedi a protestare. Deve intervenire il direttore di gara a placare gli animi.

36′ – Occasione per il Napoli! Vergara ne salta un paio e si accentra. Scarica su Ambrosino che dal limite prova a far male, ma il portiere rossoblù si fa trovare pronto sul buon tiro del numero 10 azzurro.

33′ – Ambrosino prova a guidare la reazione azzurra; apertura sulla destra per D’Agostino che per poco non ci arriva. Palla che scivola sul fondo.

30′ – Calcio d’angolo per il Napoli, Costanzo prova a colpire in qualche modo. Palla alta.

28′ – Occasione per gli azzurrini! Reazione del Napoli, percursione centrale di D’agostino che viene chiuso; la palla arriva sui piedi di Ambrosino che da posizione defilata prova il tiro. Ottima parata di D’Aniello

26′ – Azione insistita del Cagliari, che non trova il varco giusto e tenta la conclusione dalla distanza. Palla altissima sopra la traversa.

21′ – Punizione dalla destra per gli azzurrini, Vergara la crossa morbida in area, ma D’Aniello blocca senza problemi.

16′ – GOL DEL CAGLIARI! DESOGUS DAGLI UNDICI METRI NON SBAGLIA. Idasiak spiazzato.

15′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Intervento in ritardo di D’Agostino e penalty per i rossoblù.

11′ – Ottima incursione di Vergara che dopo la rimessa laterale ne salta due ed entra in area dalla destra. Prova a metterla al centro ma la difesa rossoblù spazza.

7′ – Cagliari vicino al gol, rinvio sbilenco di Barba che colpisce Costanzo in area, palla che diventa buona per Gagliano che da pochi passi prova il destro ma finisce fuori.

5′- Azione pericolasa del Napoli, cross dalla sinistra con Coli Saco che stoppa e appoggia al limite per Iaccarino. Palla respinta dalla difesa, ma ottima azione degli azzurrini.

1′ – Iniziata la Partita

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari 29esima giornata del campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo,D’Agostino, Coli Saco, Iaccarino, Spavone, Acampa; Vergara, Ambrosino. Allenatore: Frustalupi.

In panchina: Boffelli, Gioielli, Pesce, Cioffi, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Pontillo, Marchisano, Giannini, De Marco, Mercurio

CAGLIARI (4-2-3-1): D’Aniello; Zallu, Iovu, Cavuoti, Secci; Conti, Palomba; Desogus, Tramoni, Lovumbo; Gagliano. Allenatore: Agostini.

In panchina: Fusco, Del Pupo, Masala, Corsini, Carboni, Schirru, Vitale, Pulina Vinciguerra, Sulis, Yanken, Martino

Distinta Napoli-Cagliari