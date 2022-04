Grassani chiude il caso plusvalenze: “Non si può intervenire dall’esterno, non siamo su Transfermarkt”

Ieri pomeriggio l’inchiesta della procura federale sulle presunte plusvalenze fittizie si è risolto in un nulla di fatto, dato che tutti i club in questione sono stati assolti.

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato a La Repubblica, augurandosi “che il tema delle plusvalenze abbia avuto definitiva regolamentazione”. Di seguito tutte le sue parole:

“Nessuno può intervenire dall’esterno rettificando con algoritmi e tabelle dinamiche contrattuali che si basano su aspetti in continuo movimento e non sono statici come i profili di Transfermarkt.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Siamo soddisfatti ma non sorpresi: abbiamo affrontato il giudizio forti non soltanto dei principi generali in merito alle valutazioni dei calciatori, ma anche della situazione del Napoli, priva di qualsivoglia criticità e del tutto estranea da quegli indici che la Procura aveva indicato come sintomatici delle plusvalenze fittizie.

Ho parlato ovviamente con il presidente De Laurentiis: è molto sollevato, ma devo dire che ha affrontato il giudizio con serenità, forte della correttezza dell’operato suo e degli altri amministratori.

Mi attendo adesso l’appello della Procura Federale. Qualora dovesse esserci, lo affronteremmo con tranquillità e nella consapevolezza che prevarrà il vecchio adagio del male non fare, paura non avere“.