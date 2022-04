Di Lorenzo convocabile per Napoli-Roma? Che cosa filtra

Giovanni Di Lorenzo ha rimediato una distorsione al ginocchio destro nella partita contro l’Udinese del 19 marzo, che lo ha tenuto fuori fino ad oggi.

Da tempo si vocifera che il match designato per il suo ritorno è Empoli-Napoli di domenica 24 aprile (ore 15 al Castellani), gara speciale per il terzino azzurro visto che lui dell’Empoli è anche un amato ex.

FOTO: Getty – Di Lorenzo Napoli

Ieri, però, Di Lorenzo ha svolto la prima parte della seduta con la squadra, oltre ad aver fatto palestra e lavoro personalizzato. Per questo, l’edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude a priori che una convocazione possa arrivare già per il match di lunedì sera al Maradona.