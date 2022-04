Plusvalenze fittizie? Grassani, avv. Napoli: “Osimhen pagato anche poco. Farlo sarebbe da kamikaze”

Oggi arriverà la sentenza di primo grado sulla tanto chiacchierata indagine relativa alle plusvalenze fittizie, che vede coinvolti diversi club di Serie A tra cui il Napoli.

Secondo Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il club azzurro e la Juventus si sono scagliati sulla procura della FIGC, definendola incompetente e accusandola di aver basato la propria accusa su un metodo ignoto creato da otto commercialisti.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen

Inoltre, in base a quanto riferito da Il Mattino, anche Mattia Grassani – legale della società – è stato ascoltato nel primo pomeriggio di ieri. Queste le sue parole:

“Osimhen non è stato pagato troppo come sostiene la procura. Semmai, è stato pagato anche poco, dato che dopo 45 partite vale già oltre 100 milioni. In ogni caso, se esistesse un listino prezzi, il calciomercato non avrebbe più senso”.

Grassani ha poi voluto chiudere ogni discorso: “Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze“.