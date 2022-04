UFFICIALE – Resi noti gli orari della 34ª giornata: ancora nessuna contemporaneità tra Napoli, Inter e Milan

Finalmente è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A con l’annuncio di anticipi e posticipi della 34ª giornata di Serie A.

Ancora nessuna contemporaneità per le tre squadre in piena lotta scudetto. Quest’ultima arriverà solo nelle ultime tre giornate di campionato, come da accordi televisivi.

Il Napoli scenderà in campo ad Empoli domenica alle 15, mentre l’Inter giocherà sabato alle 18 contro la Roma a San Siro ed il Milan alle 20:45 di domenica all’Olimpico contro la Lazio.

Chiuderà la 34ª giornata la Juventus, che scenderà in campo lunedì alle 20:45 a Sassuolo.