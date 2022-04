L’Inter scavalca il Napoli, Inzaghi: “Volevamo farlo a tutti i costi”

L’Inter, nell’anticipo delle 19 che ha aperto la 33° giornata di Serie A, ha battuto 1-3 lo Spezia di Thiago Motta grazie alle reti di Brozovic, Lautaro e Sanchez.

I nerazzurri, dopo aver battuto Juventus e Verona, raggiungono la terza vittoria consecutiva e si portano in vetta alla classifica in attesa di Milan e Napoli.

Spezia Inter (Getty Images)

L’Inter, che deve ancora recuperare la sfida contro il Bologna, sembra aver ritrovato fiducia ma soprattutto i risultati ed ora, considerato anche il calendario, sembra essere la favorita numero uno per la vittoria finale del campionato.

A tal proposito, Simone Inzaghi ha commentato così, ai microfoni di Dazn, la vittoria della sua squadra:

“Siamo stati lucidi, sempre in partita. Abbiamo trovato una squadra in salute con un grande pubblico. È una vittoria importante che volevamo a tutti i costi per dare seguito alle ultime due vittorie”.