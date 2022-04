Insigne lascia Napoli, l’intermediario: “Ha un ultimo sogno”

Andrea D’Amico, intermediario della trattiva che ha portato Insigne al Toronto, è intervenuto a Febbre 90 programma in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

Ormai, come ben noto a tutti, l’attuale capitano del Napoli al termine della stagione lascerà gli azzurri per vestire la maglia del Toronto.

Insigne, Napoli (Getty Images)

Per questo motivo prima del trasferimento, come riportato da D’Amico, Insigne ha un ultimo sogno da realizzare con la maglia del Napoli.

Le parole dell’intermediario:

Scudetto al Napoli? “Lo spero per i tifosi e per Lorenzo, è una grande persona e un grande giocatore, meriterebbe di lasciare la sua squadra del cuore con lo scudetto cucito sul petto”.

“Lo conosco bene, ho avuto modo di apprezzarlo da intermediario della trattativa tra Napoli e Toronto, l’ho trovato sempre un ragazzo serio e determinato, umile ed intelligente. Ho sempre visto l’amore per la gente e della gente nei suoi confronti. Nel calcio ci sono scelte professionali, questo non vuol dire che Lorenzo non ami Napoli ed i suoi tifosi”.