Calciomercato Napoli: Gaetano può lasciare la Serie A e l’Italia

La stagione di Gianluca Gaetano con la Cremonese in Serie B ha attivato i radar del Napoli e di tanti altri club. Nell’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato di grande crescita e di interesse dello stesso club azzurro per il centrocampista classe 2000.

Al termine della stagione, Gaetano tornerà a Napoli e poi si deciderà il suo futuro. Non è da escludere la sua permanenza in azzurro anche se andrà considerata la sua utilità al progetto Spalletti.

Gaetano Cremonese Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: interesse dalla Premier League per Gaetano

Da Radio Kiss Kiss Napoli sono arrivati importanti aggiornamenti circa il futuro di Gianluca Gaetano. Il Napoli potrebbe anche pensare di cederlo dopo i numeri che sta mostrando in Serie B. Se dovessero arrivare offerte allettanti, anche il centrocampista potrebbe salutare.

E in particolare, la radio ufficiale del club azzurro, sottolinea che ci sono stati degli interessamenti dalla Premier League per Gaetano. Tutto rimandato alla fine della stagione, chiaramente, quando ci sarà un incontro tra le parti per decidere il futuro.