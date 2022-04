Futuro Belotti, Cairo: “Potrebbe aver firmato con un altro club”

All’uscita dell’Assemblea di Lega di Serie A, il presidente del Torino Urbano Cairo ha lasciato alcune dichiarazioni su Andrea Belotti. L’attaccante di proprietà del club granata, andrà in scadenza di contratto a giugno e, come già annunciato, non c’è intenzione dalle due parti di rinnovare.

Andrea Belotti, Torino-Milan

Stando a quanto riportato da TuttomercatoWeb, il presidente Cairo al riguardo ha anche aggiunto che non è da escludere un’eventualità che l’attaccante potrebbe già avere un accordo con un altro club. Di seguito quanto riportato:

“Futuro di Belotti? Va in scadenza, potrebbe anche aver già firmato con un altro club. Diciamo che dal primo febbraio era libero di firmare, teoricamente potrebbe anche già averlo fatto. Deluso? Di questo ormai non parlo più”.