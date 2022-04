Non ce l’ha fatta: l’ex giocatore di Colombia e Napoli, Freddy Rincón, è morto nelle ultime ore, all’età di 55 anni. L’annuncio è arrivato in queste ore da Clinica Imbanaco, dove era ricoverato da lunedì 11 aprile a seguito di un incidente stradale.

“Malgrado tutti gli sforzi della nostra squadra, Freddy Eusebio Rincón Valencia è morto“, ha annunciato l’equipe medica di Clinica Imbanaco, alla presenza dei suoi familiari.

La gloria del de fútbol colombiano, Freddy Rincón, falleció en la Clínica Imbanaco de Cali tras sufrir un fuerte accidente de tránsito.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/DbAj6k57ZO — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 14, 2022

Le condizioni del colombiano erano apparse fin da subito disperate: la corsa in ospedale, l’intervento d’urgenza e la prognosi riservata. “Il quadro clinico è critico, ma Freddy è supportato dalla strumentazione necessaria”, avevano dichiarato i medici in uno dei bollettini di questi giorni.

La stagione in azzurro e i trascorsi d’oro con la sua Colombia

Rincon ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 1994-95. Ha giocato 28 partite con la maglia azzurra e segnato sette gol: la squadra arrivò settima e si giocò all’ultima giornata la qualificazione in Coppa Uefa, traguardo poi fallito proprio nel rush finale.

L’ex centrocampista ha, inoltre, militato nell’Atlético Buenaventura, dove è iniziata la sua carriera, Independiente Santa Fe, América de Cali, Palmeiras, Real Madrid, Corinthians, Santos e Cruzeiro.

BOGOTA, COLOMBIA: Freddy Rincon (L) of Colombia kicks the ball in front of Diego Simeone (R) during their elimination game in Bogota, Colombia 29 June, 2000. Freddy Rincon (I) de Colombia patea el balon frente a Diego Simeone (D) durante el partido entre Colombia y Argentina jugado en Bogota, Colombia, el 29 de junio de 2000, durante la cuarta fecha de eliminatorias para el Mundial de Japon-Corea del Sur 2002. Cuando se disputan 23 minutos del segundo tiempo Argentina vence por 2-1. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO / Marcelo SALINAS (Photo credit should read MARCELO SALINAS/AFP via Getty Images)

In patria, è stato un calciatore molto rappresentativo con la maglia della sua Colombia: è stato una delle star della nazionale ai mondiali del 1990 in Italia, nonché protagonista del gruppo che si è qualificato per tre mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998).

“Grande perdita per il nostro sport”

Commozione da parte di tutto il mondo del calcio, innanzitutto in Sudamerica dove è iniziata a circolare la notizia della scomparsa di Fredddy.

“È una grande perdita per la sua famiglia e i suoi amici, ed è anche una perdita per il nostro sport“, scrive la federazione colombiana in un comunicato.

“Ci mancherà e lo ricorderemo con grande affetto, apprezzamento, rispetto e ammirazione. Inviamo forza e sostegno alle loro famiglie, sperando che possano sopportare questa triste e dolorosa perdita”.

Anche il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la triste scomparsa del suo ex calciatore:

“La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95”.

La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95. pic.twitter.com/AQcRYMO3WL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 14, 2022