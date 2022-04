Calciomercato Napoli. Giuntoli: “Traoré, Belotti e Olivera nomi interessanti”

Il ds del Napoli Giuntoli è intervenuto pochi minuti fa a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Il ds azzurro ha parlato anche e soprattutto di mercato, stuzzicando i tifosi con alcuni nomi.

Giuntoli Napoli

Olivera? “Lui è sicuramente un bravo calciatore, è un mancino naturale con tanta garra e qualità diverse da Mario Rui. Olivera è uno di quelli che ci possono interessare ma abbiamo anche altri nomi in lista”.

Belotti? “In questo momento, avendo Osimhen, Petagna e Mertens, non stiamo pensando di fare altre cose in attacco. Possono cambiare tante cose fino a fine anno. Sicuramente è un’opportunità per tutti i club ma non siamo pensando a lui ad oggi. Vanno fatte delle precisazioni: i parametri zero sono comunque dispendiosi con commissioni, ingaggi più alti del normale e vanno considerate tutte le cifre a bilancio”.

Traoré? “Sta facendo un grande finale di stagione, piace a tutti i club di grande livello ma ripeto che in questo momento stiamo pensando ai nostri calciatori. Dobbiamo stare molto attenti al bilancio dopo due anni di Covid-19. Per il futuro c’è bisogno di serenità e leggerezza per fare mercato. Il Napoli è forte quest’anno e lo sarà anche nei prossimi anni”.

Michele Larosa