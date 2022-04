Ultime mercato Napoli, Giuntoli valuta due gioielli della Serie A

Il Napoli resta vigile sul calciomercato e annota sulla sua lista tutti i possibili talenti da poter dare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Mentre si aspetta il termine del campionato in corso, sperando in un trionfo azzurro, la dirigenza guarda comunque anche lo scenario di mercato per la sessione estiva.

Antonin Barak

Tra i candidati, pare che ci sia un forte interesse da parte del club azzurro per i due gioielli dell’Hellas Verona. Si tratta del trequartista Antonin Barak, classe ’94 e talento rivelazione di questa stagione con 10 reti e 4 assist in 25 partite disputate in Serie A.

L’altro invece è il suo compagno di squadra Nicolò Casale, difensore classe ’98 che con Tudor ha conquistato la sua titolarità in squadra. A rendere nota la notizia è l’esperto di calciomercato di TuttomercatoWeb, Niccolò Ceccarini, a Radio Kiss Kiss Napoli.