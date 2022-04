Nuovo stadio per il Napoli, parla il sindaco Manfredi: “Non dipende solo da noi”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo per parlare della statua di Maradona e dello stadio di Fuorigrotta. Queste le sue parole:

“Statua Maradona? C’è un piedistallo abbastanza significativo e ci serve la progettazione definitiva, siamo in attesa di quella. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, c’è un finanziamento disponibile per la copertura, per la sostituzione di alcuni cupolini deteriorati. Prima di questo però, dobbiamo fare un finanziamento che servirà alla manutenzione straordinaria alle opere per la struttura in cemento armato dello stadio dove ci sono degli stacchi, delle cadute. Tutto per mettere in sicurezza. Stiamo parlando di risorse di alcuni milioni di investimento. È ovvio che ci vorrebbe un intervento per la manutenzione straordinaria, cerchiamo nuove risorse per riuscirci”.

Stadio Diego Armando Maradona

“Stadio nuovo? Guardando come sta accadendo in altre città, il motore principale è la squadra da calcio, la volontà della società di ristrutturare o costruire un nuovo stadio. Siamo aperti a qualsiasi tipo di ragionamento. L’interesse primario che abbiamo consiste nel dare una casa dignitosa alla squadra del Napoli, ma anche un luogo che ai tifosi risulti confortevole. Non è un’operazione che può fare solo l’amministratore comunale, ci vuole anche la volontà e la decisione della squadra da calcio”.