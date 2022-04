Report allenamento Napoli, lavoro in palestra per Osimhen e Fabian: il motivo

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli pubblicato il report della sessione di allenamento mattutina. Giornata di ripresa degli allenamenti dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Si prepara il big match contro la Roma, in programma per lunedì 18, calcio d’inizio alle 19. Di seguito il report:

“Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto”.

Report allenamento Napoli

“Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian e Osimhen hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite”.