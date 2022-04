Vinicio da brividi: “Sono legato a Napoli fino alla morte, non sarei mai potuto andare alla Juventus”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Luis Vinicio, ex giocatore ed allenatore del Napoli.

‘O lione, ex attaccante brasiliano, è rimasto fortemente legato alla capoluogo campano, tanto da esserci rimasto a vivere anche dopo le esperienze in campo, e sulla panchina, con i partenopei. Ha parlato proprio del suo amore per la città e la sua gente, oltre che della sconfitta con la Fiorentina dello scorso weekend. Di seguito le sue parole:

“Sono legato a Napoli a vita e fino alla morte. Non sarei mai andato alla Juventus, nel cuore ho il calore della gente di Napoli che mi ha dato sempre affetto”.

“Lasciatemi salutare con grande calore la mia gente, ho un affetto particolare per loro che mi hanno sempre dato tanto. Sarò qui fino alla morte e ci resterò anche dopo, Napoli è la mia città e non andrò mai via da qui per tutto quello che mi ha dato”.

Luis Vinicio Napoli

“Nulla è perduto, ci può stare perdere una partita contro la Fiorentina. Andava affrontata in modo diverso, i giocatori viola avevano più voglia di vincere e l’ho trovato assurdo. Quando sono andato a trovare la squadra ho detto ai ragazzi che dovevano lottare con tutte le loro forza fino alla fine, non si può mollare così. Adesso sarà importante riprendersi alla grandissima per il rush finale, bisogna crederci“.