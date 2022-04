Si avvicina l’apertura di Healthy Color a Napoli, il locale di Petagna, Sfera Ebbasta e Marcelo Burlon: la data dell’inaugurazione

La catena di healty fast food, Healty Color, sta per inaugurare tre nuove sedi, una di queste a Napoli. Di proprietà dello stilista Marcelo Burlon, del cantante multiplatino Sfera Ebbasta e di Andrea Petagna, attaccante proprio del Napoli, la catena ha già sedi a Milano, Roma e Torino. Oggi inaugurata la nuova sede di Trento, il 20 aprile sarà il turno della sede napoletana. Poi a inizio maggio quella di Parma.

«Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più» hanno dichiarato i tre fondatori. Lo stilista ha infatti collaborato con la società partenopea nella scorsa stagione, in cui uscì la divisa disegnata proprio da lui, in collaborazione con l’allora sponsor del Napoli, la Kappa. Inaugurazione prevista, appunto, per il 20 aprile alle ore 12, in Corso Umberto I, 128. Di seguito il continuo della dichiarazioni dei fondatori:

«Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento. In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato”.

Petagna Healthy Color

“Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food, attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia»

Salutare ma anche ecosostenibile, con un’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away eco-friendly, inclusa l’ormai iconica Healthy Water.