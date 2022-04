Recupero Di Lorenzo: le ultime in vista di Napoli-Roma

Due giorni di riposo dagli allenamenti per il Napoli e poi si riparte per preparare la sfida fondamentale contro la Roma che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile.

Spalletti è chiamato a svolgere adesso un lavoro delicato, sia sul piano tattico che sul piano mentale. La sconfitta con la Fiorentina è sicuramente stata una botta pesante per i giocatori del Napoli e servirà assolutamente una reazione nella partita di Pasquetta.

FOTO: Getty Images, Di Lorenzo

Sul piano tattico, invece, l’allenatore del Napoli con molta probabilità non potrà fare ancora affidamento su Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro azzurro non si è ancora ripreso dalla distorsione di secondo grado al ginocchio destro riportata nella gara contro l’Udinese del 19 marzo.

Pur procedendo bene l’iter riabilitativo, sono poche le speranze di rivedere il difensore titolare contro la Roma. Il rientro potrebbe avvenire nella gara contro l’Empoli, in calendario il 24 aprile.