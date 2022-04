Napoli a lavoro per i rinnovi: pronto l’accordo per tre giocatori!

Definiti alcuni colpi di mercato, da ufficializzare nella sessione estiva, il Napoli lavora anche per ultimare i rinnovi di alcuni giocatori. Sono diverse le situazioni da valutare al termine di questo campionato e bisogna capire chi resterà per un’altra stagione in azzurro e chi invece andrà via.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tre rinnovi sono quasi arrivati all’accordo. In particolar modo, quello di Juan Jesus: il brasiliano, realizzando buone prestazioni nel corso di questo campionato, si è guadagnato la fiducia del mister e del club. Allo stesso modo, volgono al termine le trattative per i rinnovi di Meret e Rrahmani.

FOTO: Getty Images, Juan Jesus

Discorso differente, invece, va fatto per David Ospina e Dries Mertens. Le situazioni relative a questi due giocatori sono più controverse e tutte ancora da decifrare.