Primavera, pareggio prezioso in trasferta del Napoli contro l’Inter: D’Agostino in gol, Idasiak e Hysaj monumentali

Finisce 1-1 il match della 28esima giornata del campionato Primavera 1, turno infrasettimanale, tra Inter e Napoli. I partenopei, reduci dalla pesante sconfitta di Lecce deleteria in chiave salvezza, agguantano un pareggio prezioso in chiave classifica.

INTER NAPOLI PRIMAVERA, CASADEI RISPONDE A D’AGOSTINO

Partono benissimo gli azzurrini che con Ambrosino, Vergara e D’Agostino mettono in apprensione la difesa nerazzurra. Proprio D’Agostino sblocca il punteggio al culmine di un’azione personale con tiro sul primo palo che beffa il portiere dell’Inter. Gli azzurrini controllano il gioco, anche grazie alla regia affidata a Iaccarino e Spavone, però poi Coli Saco commette un’ingenuità trattenendo (in maniera molto lieve, ndr) l’avversario che non fa nulla per restare in piedi e l’arbitro fischia il penalty. Dal dischetto Casadei, centrocampista goleador dell’Inter, non sbaglia con Idasiak che aveva intuito la direzione della conclusione ma non riesce a intercettare.

Idasiak Napoli Primavera

Nella ripresa, complice anche l’infortunio di Ambrosino (uscito già nel corso del primo tempo, ndr), il Napoli abbassa il proprio baricentro e l’Inter prende il comando delle operazioni. Sono decisivi gli interventi di Daniel Hysaj e le parate di Hubert Idasiak, che salvano più volte il risultato. Davanti provano a pungere Cioffi e Vergara, che regala giocate di alta scuola, ma l’Inter contiene bene. Il Napoli coglie un punto prezioso su un campo complicato e si rilancia anche sul piano delle convinzioni. Prossimo impegno sabato prossimo a Cercola contro il Cagliari.

