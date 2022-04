Inter-Napoli Primavera: i convocati di mister Frustalupi

Pronti a scendere in campo oggi gli azzurrini di mister Frustalupi per questo turno infrasettimanale, valevole per la 28esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

FOTO: Ambrosino

Il Napoli Primavera, a rischio retrocessione in questo momento, affronterà l’Inter seconda in classifica. Dopo tre pareggi di fila ed una sconfitta, gli azzurrini hanno bisogno di una vittoria per staccarsi dal gruppo di fondo classifica.

Il match si disputa presso il Suning Youth Center alle ore 14.30.

I convocati di Frustalupi : Acampa, Ambrosino, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara.