Cremonini abbraccia Napoli: il cantante a Ponticelli per il murales di Giulio Rosk

Il cantante bolognese Cesare Cremonini è arrivato ieri a Napoli per prendere parte oggi all’inaugurazione del murales realizzato da Giulio Rosk a Ponticelli.

FOTO: Cesare Cremonini a Ponticelli

L’opera è stata commissionata all’artista siciliano dal cantante stesso per i bambini di Napoli, con lo scopo di parlare di speranza e di futuro. Così come ha rivelato Giulio Rosk ai nostri microfoni, il murales nasce dall’idea di Cremonini di regalare colore alle periferie delle città.

FOTO: Cesare Cremonini a Ponticelli

Decine di ragazzi sono giunti oggi a Ponticelli per l’inaugurazione e per incontrare il cantante. Il progetto “Io vorrei” ha lo scopo di mandare ai giovani un messaggio di ripartenza per credere nel domani e nei propri sogni.