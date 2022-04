Cannavaro: “È una costante del Napoli! CT della Nazionale? Vi spiego”

Il campione del mondo e pallone d’oro Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato delle voci relative al suo futuro come CT della Nazionale italiana e della corsa scudetto.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Non sto per diventare il nuovo ct della Nazionale, ma quelle voci mi hanno fatto piacere. Significa che il mio passato importante è qualcosa che conta, e anche il mio lavoro da allenatore. Mi è toccata la fortuna di alzare una Coppa del mondo, però, adesso in panchina c’è l’uomo che ci ha fatto vincere l’Europeo“.

FOTO: Getty Images, Cannavaro Fabio

Sul campionato di Serie A

“Sembra quasi che nessuno voglia vincere il campionato: manca il salto di qualità nelle sfide decisive, manca continuità. Il Napoli ha sprecato tutto con la Fiorentina, una squadra molto forte che gioca benissimo, però ormai sta diventando una costante: peccato“.

“La Juventus non è fuori: non molla mai. Per lo scudetto sarà una corsa a quattro, vedrete se mi sbaglio“.