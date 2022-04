Calciomercato Napoli, tre azzurri vicini al rinnovo

Con una classifica ancora tutta da scrivere, il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo l’addio ormai annunciato di Lorenzo Insigne, il primo colpo in entrata sembrerebbe essere quello di Kvaratskhelia, attaccante georgiano della Dinamo Batumi. Un’altra trattativa entrata da mesi nel vivo e molto calda è quella che porta a Mathias Olivera, ventiquattrenne terzino sinistro del Getafe e della Nazionale uruguaiana che sostituirà Ghoulam, a scadenza di contratto.

Juan Jesus, Amir Rrahmani and Eljif Elmas (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tre azzurri vicini al rinnovo: la situazione

Per alcuni azzurri il futuro in maglia azzurra è piuttosto incerto, soprattutto quello di Dries Mertens e David Opsina, entrambi in scadenza di contratto. Diversa la situazione per Juan Jesus, Rahmani e Meret, su cui il Napoli ha deciso di puntare anche per il futuro e di intraprendere i primi colloqui per i rinnovi di contratto. Lo riporta TuttoMercatoWeb.