Bologna-Inter, spunta una richiesta dei nerazzurri: domani la decisione

L’Avvocato Edoardo Chiacchio, intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il caso plusvalenze fittizie e le richieste della Procura arrivate in seguito all’udienza svolta questa mattina: 392mila euro di multa per il Napoli e 11 mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis, un’ inibizione di 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli e una multa di 800mila euro al club bianconero.

Di seguito le parole di Chiacchio: “Nessuna penalizzazione come già anticipato, solo ammenda. Neppure alle società di B è stata chiesta la penalizzazione.”

Bologna-Inter, partita rinviata (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Bologna-Inter 3-0 a tavolino? La situazione

L’Avvocato si è poi soffermato a commentare la richiesta dell’Inter di ottenere il 3-0 a tavolino nella partita rinviata contro il Bologna: “Domani udienza di garanzia del Coni, l’Inter ha chiesto la vittoria a tavolino, ma per ora è stato ritenuto che il comportamento del Bologna non è censurabile con la sconfitta a tavolino. Domani dopo le 15 si scioglieranno le udienze e sapremo le decisioni definitive“.