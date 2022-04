Dibattito Sarri vs Spalletti: “È il miglior allenatore della Serie A”

Nel corso della trasmissione “Il bello del calcio” in onda questa sera su Canale 8, si è aperto un dibattito su quale sia al momento, il miglior allenatore italiano in Serie A. Diversi i pareri in studio, con un confronto che mette a confronto Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

Fabrizio Biasin, chiamato a commentare risponde sicuro: “Anche se dopo ieri in molti ce l’avranno con lui, dico Spalletti. Quando si tratta di centrare gli obiettivi è il numero uno, riesce sempre nel suo dovere. Stiamo dimenticando che l’obiettivo del Napoli era tornare in Champions, non vincere lo Scudetto.”

Spalletti Sarri, Napoli – Lazio (Getty Images)

Diversa l’opinione di Maurizio Pistocchi, che andando ad analizzare il gioco proposto, ricorda il calcio espresso da Maurizio Sarri al Napoli: “Penso all’allenatore che sa esprimere il calcio più bello e per questo dico Maurizio Sarri. Il gioco espresso a Napoli è il più bello di sempre e ho rivisto qualcosa nella vittoria della Lazio contro il Genoa.”