Sconcerti demoralizza il Napoli: “Non si vince con questi numeri!”

Nella sua analisi delle prestazioni delle squadre al vertice del campionato di Serie A, pubblicata sull’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato anche del Napoli.

Secondo il giornalista, nessuna delle tre squadre in vetta sta esprimendo un gioco tale da imporsi sulle altre in modo incisivo. Ognuna compie degli errori, finendo con lo scambiarsi le posizioni vicendevolmente ogni giornata.

FOTO: Getty Images, Napoli-Fiorentina

Per quanto riguarda il Napoli, però, l’analisi di Sconcerti penalizza i partenopei. Secondo la sua opinione, infatti, i numeri vanno contro la formazione di Spalletti, che con sei sconfitte non può puntare allo scudetto.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito:

“Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, a anche i numeri non sanno tutta la verità“.