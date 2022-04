Otto sconfitte al Maradona, una statistica preoccupa il Napoli: non accadeva dal 1998

Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli è in piena lotta scudetto. Il pareggio del Milan sul campo del Torino ha ridato speranza alla squadra di Spalletti.

Luciano Spalletti Napoli

In questa stagione, il Napoli ha disputato delle grandi partite fuori casa, ma tra le mura amiche sono arrivate diverse sconfitte. Il “Maradona” è stato spesso terra di conquista e gli azzurri hanno perso per ben cinque volte in casa in campionato (contro Atalanta, Empoli, Spezia, Milan e Fiorentina). Se si contano tutte le competizioni, invece, le sconfitte allo Stadio Maradona sono otto e in questo caso il dato diventa ancora più impietoso.

È dalla stagione 2019/2020 che il Napoli non registra così tante sconfitte in Serie A davanti ai propri tifosi: quell’anno, però, furono “solo” sei.

L’ultima volta che gli azzurri persero più di otto partite nel proprio stadio accadde nella stagione 1997/1998. In quel caso le sconfitte furono undici, tutte in Serie A, e portarono alla retrocessione nella categoria cadetta al termine del campionato.