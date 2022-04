Napoli infermabile con Osimhen e Mertens in campo, spunta una statistica impressionante

Il Napoli è reduce dalla pesante sconfitta al “Maradona” contro la Fiorentina, che ha frenato bruscamente i sogni scudetto degli azzurri.

Le prestazioni di diversi uomini di Spalletti si sono rivelate sottotono, con la Fiorentina che ha vinto quasi tutti i duelli.

Osimhen, Mertens Napoli

Contro la Viola è mancata certamente la compattezza difensiva che ha contraddistinto gli azzurri per tutta la stagione, ma in attacco c’è un dato che può far sorridere i tifosi.

Secondo quanto riportato da Kickest.it, con Mertens e Osimhen in campo, il Napoli segna ogni 30′.

I due non hanno giocato molto spesso insieme, a causa di una questione di equilibri in campo e spesso Spalletti ha fatto subentrare Mertens al posto del nigeriano.

La coppia Mertens-Osimhen porta punti pesanti

Le due reti messe a segno nel match di ieri sono state siglate da Mertens e Osimhen, ma, a quanto pare, non è un caso.

La coppia d’attacco azzurra è stata fondamentale anche nelle vittorie contro l’Udinese in rimonta e contro il Torino. In quel caso le tre reti segnate portano il timbro dell’attaccante nigeriano, ma a supportarlo c’era il folletto belga. Stessa cosa è accaduta contro il Cagliari, quando gli azzurri non sono andati oltre l’1-1. I due attaccanti del Napoli erano entrambi sul rettangolo di gioco e anche in questo caso è stato il colpo di testa di Osimhen a evitare la sconfitta per gli azzurri.