Mertens-Napoli: la proposta del belga a De Laurentiis per il rinnovo

Non manca occasione Dries Mertens per sottolineare il suo amore per la città di Napoli. Dopo la nascita di Ciro Romeo, il belga ha ormai instaurato un legame indissolubile con il popolo partenopeo e anche in campo continua ad incidere come solo lui sa fare.

Da miglior marcatore nella storia del club azzurro, Mertens ha indirizzato la partita anche ieri, nonostante il risultato finale. Suo infatti il gol del pareggio contro la Fiorentina sul cross al centro di Victor Osimhen. Un gol fondamentale, che ha riequilibrato la bilancia di un match che pendeva verso il piatto viola.

FOTO: Getty Images, Dries Mertens Napoli-Fiorentina

Ancora decisivo quindi il belga, nonostante i suoi 34 anni. Età che complica, però, la situazione rinnovo: il Napoli, infatti, vuole puntare sui giovani e, soprattutto, ridimensionare il monte ingaggi. I 5 milioni di stipendio dell’attaccante azzurro non sposano bene la nuova politica accorta di Aurelio De Laurentiis.

Si parla sempre di più, infatti, del probabile addio del calciatore al Napoli, ma in realtà c’è uno spiraglio che lascia trapelare un diverso epilogo. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude un possibile lieto fine.

Secondo quanto scritto, infatti, Dries Mertens sarebbe disposto a concedere un rilevante sconto al Presidente del Napoli, magari con dei bonus a gettone. Un’altra dimostrazione d’amore da parte del calciatore.