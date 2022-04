Bari, De Laurentiis: “Entusiasmo alle stelle. Stadio? Ci sono novità”

Luigi De Laurentiis, Presidente del Bari, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’entusiasmo e la gioia che vive la città dopo la promozione in Serie B. Un risultato incredibile e di grande orgoglio per la famiglia De Laurentiis, che prepara per Bari la grande risalita in Serie A, sulle orme di quanto avvenuto a Napoli.

In attesa di capire la scelta in merito alla cessione di una delle due proprietà, il patron del Bari si gode il momento felice del club pugliese e così commenta a DAZN: “Un grandissimo orgoglio, ieri abbiamo vinto contro l’Avellino e dopo una settimana di festeggiamenti abbiamo avuto 23mila spettatori allo stadio. Sono felice perché è ripartito il priscio, ossia l’entusiasmo”.

De Laurentiis Bari (Imago)

Stadio rinnovato per la B: le promesse di De Laurentiis

Luigi De Laurentiis, poi, annuncia importanti investimenti per il Bari in vista della Serie B: “Abbiamo annunciato il nostro main sponsor con Casillo, società importantissima e sono felicissimo di questo. Il San Nicola verrà rinnovato: campo nuovo, seggiolini nuovi, tabellone nuovo“.

Il Bari o La Bari? Io l’ho chiamato ‘Il Bari’ perché è una squadra nazionale”.